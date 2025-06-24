تأجيل محاكمة الشيخ محمود شعبان بتهمة تمويل داعش سوريا لـ 27 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الشيخ محمود شعبان “صاحب مقولة هاتولي راجل”، والمنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في تكوين خلية تتبع تنظيم داعش سوريا الإرهابي، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 595 لسنة 2021 أنه اشترك مع آخرين في تولي قيادة في جماعة إرهابية، تهدف إلى استخدام العنف والقوة والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة تنظيم داعش، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ووفروا ونقلوا وأمدوا تنظيم داعش بأموال وأسلحة ومعلومات وبيانات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدوا أعضاءها بها.

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