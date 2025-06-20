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حوادث

محاكمة 5 متهمين في قضية خلية داعش حلوان، غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، غدا السبت، مرافعة هيئة دفاع 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

 

وقررت المحكمة فى الجلسة السابقة تأجيل القضية لاستكمال المرافعة.

 

محاكمة 5 متهمين بداعش حلوان 

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022،  أسس المتهمان الأول والثاني، وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بان أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

 

ووجه للمتهمين من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي.

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