ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط قائد سيارة لقيامه بآداء حركات استعراضية بالسيارة قيادته والسير برعونة بأحد الطرق بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد المواطنين، بتضرره من قائد سيارة "فان" لقيامه بأداء حركات استعراضية والسير برعونة بالسيارة قيادته بأحد الطرق بالجيزة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



و بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة منشية ناصر بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب حفل زفاف أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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