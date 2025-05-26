الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة دهسها قطار أثناء عودتها من المدرسة بأبو النمرس

مصرع طفل
مصرع طفل

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بجسدها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان منيل شيحه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

 

قطار ينهي حياة طفلة دهسا في أبو النمرس 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا باصطدام قطار بطفلة أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان منيل شيحه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجرى نقل جثمان الطفلة المتوفاة وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد عقب عودتها من المدرسة صدمها القطار.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة شرطة أبو النمرس غرفة عمليات النجدة أمن الجيزة

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