تطور جديد في حادث مقتل الطفلة لوجي علي يد جارتها بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن الطفلة لوجي ضحية جارتها في البدرشين، بعدما تخلصت منها بعد سرقة قرطها الذهبي، وتسلمت الأسرة جثة الطفلة تمهيدا لدفنها بمدافن العائلة.

أدلت المتهمة بقتل الطفلة لوجي، في قرية دهشور بالبدرشين، باعترافات تفصيلية عن ارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفادت بأنها أثناء تواجدها بالمكتبة التي تعمل بها، المجاورة لمسكن الضحية، حضرت المجني عليها، وبصحبتها طفلتان للمكتبة، بقصد اللعب، وعقب ذلك انصرفت الطفلتان وظلت الضحية متواجدة بالمكتبة، فقررت حينها المتهمة إنهاء حياتها طمعا في القرط الذهبي الذي ترتديه.

وكشفت المتهمة أنها أغرقت الطفلة في جردل مياه كبير بالمكتبة، حتى فارقت الحياة، ثم وضعتها داخل حقيبة، ونقلتها لمنزلها، واستولت على القرط الذهبي الخاص بالضحية، ثم ألقت الحقيبة وسط أرض زراعية مجاورة لمسكنها، ثم باعت القرط الذهبي المسروق.

والد لوجي يكشف تفاصيل مقتل نجلته علي يد جارتهم

كشف والد الطفلة تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اختفاء ابنته، قائلا: "بنتي لوجي كانت بتلعب قدام البيت مع بنت خالتها، وفجأة نادتها صاحبة المكتبة اللي تحت البيت، وقالتلها: (تعالي، هديكي بلونة). وفي نفس الوقت، طلبت من بنت خالتها تروح تجيبلها مية ساقعة من الكولدير، وفضلت تبعتها أكتر من مرة علشان تبعدها، لحد ما قدرت تستدرج بنتي لوحدها".

وأضاف الأب بصوت يغلبه الحزن: "جارتنا لما شافت الحلق الدهب في ودن بنتي، خلصت عليها وخبتها في شوال جوه المكتبة. وإحنا بندور على بنتي في الأراضي الزراعية، الست كانت واقفة وشايفانا بندور بقالنا 6 ساعات. ولما الشرطة وصلت وفرغت الكاميرات، اكتشفنا الكارثة.. لقينا الشوال، وبنتها اتقبض عليها واعترفت بكل حاجة".

مقتل طفلة لسرقة قرطها بالجيزة

وشهدت مدينة دهشور التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، جريمة بشعة هزت الأهالي، بعدما عثر على جثة طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، داخل جوال بجوار منزل أسرتها، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جارة الأسرة، حيث استدرجت الطفلة وقامت بقتلها وسرقة "الحلق"، ثم وضعت جثتها داخل الجوال وألقتها بجوار المنزل لإبعاد الشبهة عنها.

القبض علي المتهمة وقرارات النيابة

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة، وجاري استجوابها حول تفاصيل الجريمة ودوافعها، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.

اختفاء الطفلة خلال ساعات

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد باختفاء طفلته الصغيرة أثناء لهوها أمام منزل العائلة. وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز البدرشين، وتم تشكيل فريق بحث مكثف لكشف ملابسات الواقعة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة.

وخلال أعمال الفحص ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأثناء بحث الأهالي، تم العثور على جوال ملقى بجوار منزل أسرة الطفلة، وبفتحه تبين وجود جثة الصغيرة بداخله، كما تبين اختفاء قرطها الذهبي من أذنها.

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