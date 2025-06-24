فتش عن المراة.. جرائم بطلاتها سيدات خلال 48 ساعة.. هند تقتل ابنائها خنقا بالشروق.. وسيدة حي النرجس تدهس اسرة.. والضحايا 4 قتلي و4 اصابات

فتش عن المراة .. هذه كلمة السر وراء جريمتين ماساويتين شهدتها منطقة التجمع خلال 48 ساعة وكانت بطلتها سيدات، احدهما قتلت ابنائها في الشروق والاخري دهست اسرة في حي النرجس وكان عدد ضحاياهما 4 قتلي و4 مصابين

هند تقتل ابنائها بالشروق

في مدينة الشروق شهدت جريمة مروعة، حيث اقدمت سيدة على إنهاء حياة أبنائها الثلاثة فى واقعة صادمة هزت الرأى العام وحول ملابسات الجريمة البشعة، فقد استيقظت الأم المتهمة وقررت في لحظة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة خلال استغراقهم في النوم، مدعية أن ذلك جاء بعد أن وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم قدرتها على الإنفاق عليهم وارتفاع مصاريف المدارس التي يدرسون بها.



مشاكل مادية السبب

بدأت الأجهزة الأمنية في مناقشة الأم المتهمة عن تفاصيل الحادث لتؤكد الأم أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة وتقيم في الفيلا مكان الحادث لكن عدم قدرتها على الإنفاق عليهم مع وجود مشاكل مع طليقها والد أبنائها جعلها تصل لطريق مسدود فقررت في لحظة إنهاء حياتهم للأبد.

وأضافت الأم أنها خلال الفترة الأخيرة واجهت مشاكل مادية كبيرة وعدم قدرتها على دفع مصاريف مدارسهم الخاصة وقررت ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن الضغوط المادية وعدم القدرة على الإنفاق على مصاريف دراستهم الباهظة كانت الدافع الرئيسي وراء هذه المأساة المروعة.



التحقيقات.. المتهمة خنقت اطفالها بايشارب

وأشارت التحقيقات المبدئية إلى أن الأم المتهمة "هند" (38 عامًا) وقررت في لحظة مأساوية إنهاء حياة أطفالها الثلاثة: "ميرا" (9 سنوات)، "طه" (8 سنوات)، و"مصطفى كرم" (6 سنوات)، بينما كانوا غارقين في نومهم. واستخدمت الأم إيشاربا خاصا بها لخنق كل طفل على حدة حتى تأكدت من وفاتهم.

بعد ارتكاب الجريمة، جلست الأم بجوار جثامين أبنائها تبكي، ثم التقطت هاتفها لتتصل بشرطة النجدة، مبلغةً إياهم أنها قتلت أطفالها بسبب عدم قدرتها على تحمل مصروفاتهم. وعند وصول الشرطة ورجال المباحث إلى الفيلا بالمجاورة السادسة بالحي الثالث بمدينة الشروق، وجدوا الأم تشير إلى الإيشارب المستخدم في الجريمة.



قرارات النيابة العامة

أمرت جهات التحقيق بحبس الأم المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة التحريات الأمنية حول ملابسات الحادث.

كما تم انتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على الهواتف المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.



كما أمرت النيابة، باستدعاء الأب لسماع أقواله، وعدد من الشهود العيان والجيران لسؤالهم عن الواقعة.

جريمة حي النرجس

وفي حي النرجس بالتجمع الخامس عمت الصدمة المكان عقب اقتحام سيدة تقود سيارة حديثة يجلس فيها اسرة كاملة فدهستهم واسفر ذلك عن مصرع سيدة واصابة 4 اخرين وسلمت المتهمة نفسها للنيابة



وفتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة مع السيدة المتهمة ووجهت اليها اتهامات القيادة برعونة والاهمال وعدم مراعاة لوائح المرور والقتل الخطأ وتعريض حياة المواطنين للخطر



قرارات النيابة في حادث دهس أسرة في حي النرجس بالتجمع الخامس



وقد أصدرت النيابة عدة قرارات عاجلة، تضمنت: تشريح جثة السيدة المتوفاة لبيان السبب الدقيق للوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وعرض المتهمة على الطب الشرعي لتحليل مدى تعاطيها مواد مخدرة أو مسكرة وقت الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة ومقطع فيديو يوثق الحادث، لفحص الملابسات بدقة، وتكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروف حدوثها.



سيدة تدهس اسرة بحي النرجس

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بخمسة أشخاص في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وتبين من التحريات أن سيدة فقدت السيطرة على سيارتها الخاصة، ودهست أسرة كاملة أثناء سيرهم في نزهة، مما أدى إلى وفاة سيدة في الحال، وإصابة 4 آخرين من الأسرة بجروح متفرقة، نُقلوا على الفور إلى المستشفى.



وقد تم التحفظ على المتهمة، وجاري استكمال التحقيقات بإشراف النيابة العامة.

شهد حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة، حادثًا مأساويًا أثار حالة من الحزن بين الأهالي، بعدما دهست سيارة تقودها سيدة أسرة كاملة كانت تتنزه في أحد شوارع الحي، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة

تفاصيل الحادث:

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس مروّع بشارع رئيسي في حي النرجس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة خاصة تقودها سيدة في العقد الرابع من العمر، فقدت السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بخمسة من المارة، جميعهم من أسرة واحدة كانوا في نزهة عائلية.

حصيلة الضحايا:

وفاة سيدة في الحال (في الأربعينيات من عمرها) وإصابة 4 آخرين من أفراد الأسرة (من بينهم طفلان)، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



التحقيقات الجارية:

تم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث، وقررت استدعاء السيدة قائدة السيارة للتحقيق معها، كما تم التحفظ على السيارة لفحصها فنيًا ومعرفة الأسباب الدقيقة لفقدان السيطرة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو خلل في نظام المكابح، إلا أن النيابة تنتظر نتائج فحص السيارة وتقرير الطب الشرعي للتأكد من السبب النهائي.

حالة من الغضب بين الأهالي:

أعرب عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بتشديد الرقابة المرورية، ووضع مطبات صناعية، وخاصة في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية

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