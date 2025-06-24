تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة والجيزة

حالة من السيولة المرورية، شهدتها شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، وسط انتشار مكثف من رجال المرور الذين تواجدوا في كافة المواقع والميادين، لتنظيم وتسهيل حركة المركبات بكافة أنواعها.

سيولة مرورية فى شوارع القاهرة

ففى محافظة القاهرة، شهدت الطرق والمحاور والميادين الحيوية، حالة من الانسياب فى حركة المرور، أبرزها كوبري أكتوبر، ومحور 26 يوليو، والطريق الدائري، والميادين المهمة مثل رمسيس والتحرير وروكسى، ومنطقة عبد المنعم رياض وكورنيش النيل.

تباطؤ حركة المرور فى شارع الهرم بسبب اعمال المترو

محافظة الجيزة هي الأخرى، شهدت سيولة مرورية واضحة فى مناطق مختلفة خصوصا مدينة 6 أكتوبر، وطريق مصر اسكندرية الصحراوي.. فى حين شهدت الحركة تباطؤا فى شارع الهرم نتيجة لاستمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق بمنطقة المريوطية.

وحرصت الإدارة العامة للمرور على الدفع بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين.

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