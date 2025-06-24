كدمات ومنع التنفس، نص تقرير الطب الشرعي لمصرع 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق

تسلمت نيابة الشروق، التقرير الطبي المبدئي في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم خنقًا .

وأكد تقرير الطب الشرعي للأطفال الثلاث " ان الوفاة نتجت عن نقص الأكسجين بسبب ضغط بشدة على الرقبة من أعلى ، مما أدى إلى إعاقة مجرى الهواء ومنع التنفس لدقائق معدودة وترتب على ذلك آثار جسدية على رقبة الأطفال، تتمثل في وجود كدمات وإصابات في منطقة الرقبة.

ابني شافني بخنق أخوه

وأدلت الأم بأقوالها قائلة: “كانوا نايمين زي الملايكة.. خنقت ابني الكبير اللي عنده ٩ سنين بإيدي وقال لي يا ماما بتعملي إيه.. قلتله بريحك علشان تفضل نايم على طول.. ووقتها صحي ابني الصغير اللي كان نايم جنبه مخضوض وخايف خدته في حضني وطمنته ليا وعملت نفس اللي عملته في أخوه الكبير”.

حطيت إيدي على شعرها وخنقتها من رقبتها

وأكملت الأم المتهمة: “لولي بنتي بقى كانت نايمة على الكنبة ففضلت ألعب في شعرها وهي نايمة وغنتلها الأغنية اللي بتحبها وحطيت إيدي حوالين رقبتها صرخت بس حطيت المخدة فوقيها بعدها فسكتت خالص".

وأكملت المتهمة قائلة: “حاولت أنام زيهم وأرتاح بس قلت أتصل بالإسعاف يمكن يلحقهم”.

من جانبها، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى انتدبت فريقا من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان سبب وتوقيت الوفاة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكلفت المباحث بإجراء المزيد من التحريات حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.