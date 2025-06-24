طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية

استقبلت كلية طب قصر العيني، وفدًا من سفارة جمهورية غينيا بمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف لدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

جاء ذلك في إطار دعم البرنامج الفرنسي الجديد الذي من المقرر أ ينطلق في العام الدراسي 2025/2026 تحت عنوان "Kasr Al Ainy French – KAF" بكلية طب قصر العيني، واستكمالًا لاستقبال وفود السفارات من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، للمشاركه في البرنامج.

وترأس الاستقبال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، بمشاركة وكلاء الكلية الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأساتذة والطلاب.

وأكد الدكتور حسام صلاح خلال اللقاء، على التاريخ العريق لكلية طب قصر العيني التي تأسست منذ قرابة 200 عام، مشيرًا إلى سعي الكلية نحو التحول إلى مركز تدريبي للقارة الإفريقية.

مراكز تدريب متخصصة في مجال الطب والأعصاب بقصر العيني

كما أشار إلى وجود مراكز تدريب متخصصة في مجالات المخ والأعصاب وجراحتها وأمراض الدم، مشددًا على أن الهدف من البرنامج الجديد هو نشر الثقافة الطبية المصرية باللغة الفرنسية، بما يعزز آفاق التعاون في المعرفة والبحوث الطبية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

سفير غينيا: مصر دولة رائدة في نشر الثقافة في أفريقيا

من جانبه، ثمّن الجانب الفرنسي العلاقات الوطيدة بين مصر وجمهورية غينيا، مؤكدًا أن مصر لطالما كانت رائدة في نشر الثقافة والتعليم بالقارة الإفريقية.

وأشاد المتحدث باسم الوفد الغيني بانفتاح مصر الثقافي والتعليمي، مشيرًا إلى أنه أحد خريجي جامعة جمال عبد الناصر، وأن برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية سيسهم في تمكين الطلاب الغينيين من اكتساب المعرفة الطبية بسهولة داخل بيئة تعليمية حاضنة مثل مصر، مضيفا ان مصر دوله رائده ومنفرده بنشر المعرفه في افريقيا٠

واختُتم اللقاء بعرض تقديمي قدمته الدكتورة نادين علاء شريف، شرحت خلاله استراتيجية البرنامج الفرنسي الجديد، وآليات الالتحاق به، وأهدافه في دعم التعليم الطبي الناطق بالفرنسية في إفريقيا.

وتخلل اللقاء نقاش موسع بين الجانب الغيني ووكلاء الكلية حول ما تضمنه العرض، وتم استعراض سبل التعاون المشترك والتكامل في تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه التعليمية والتنموية.

كما حضر اللقاء الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومديرة البرنامج الفرنسي بالكلية، والدكتور محمود الفقي، أستاذ جراحة الأطفال ومدير مكتب العلاقات الدولية بالكلية.

وضم وفد سفارة غينيا كلًا من ممادو بوي باه – المستشار السياسي، ومحمد فودي سيلا – المستشار الأول للشؤون الثقافية والاجتماعية، وفودي كمارا – المستشار الأول ومسؤول الشؤون القنصلية، والدكتور عبدالله كمارا – مترجم، وكانتي تلب – موظف إداري.

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