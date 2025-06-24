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حوادث

استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باستدعاء مالك عقار شبرا المنهار والذي لم يسفر عن وقوع ثمة إصابات لسماع أقواله.

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار وإخطار نيابة شمال القاهرة للتحقيق والتي انتقلت بدورها للمعاينة والفحص وطلبت تقرير الحي حول تاريخ العقار.


و كشفت التحريات الأولية أن العقار يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية كما تبين أنه عقار قديم ومتهالك وآيل للسقوط.

وكشف تقرير حي الساحل أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.

وتبين من المعاينة أن انهيار العقار أسفر عن تحطم 3 سيارات كانت متوقفة أسفله بفعل الحطام.

 

انهيار عقار في شبرا مصر  

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه.

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نيابة شمال القاهرة الكلية عقار شبرا المنهار حي الساحل شرطة النجدة

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