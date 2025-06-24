وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 44 سيدة و13 طفلًا في الهجمات الإسرائيلية على إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن استشهاد 44 سيدة و13 طفلًا في هجمات الكيان الصهيوني على ايران.

وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن استشهاد 44 سيدة و13 طفلًا نتيجة الهجمات الإرهابية للكيان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب حسين كرمانبور، في منشور على منصة X الاجتماعية: منذ بدء العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على الشعب الإيراني، استشهدت 44 سيدة فيما أصيبت 163 سيدة اخرى.

وأضاف: اثنتان من الشهيدات كانتا من الأمهات الحوامل وقد توفيتا مع جنينيهما.

ووفقًا لكرمانبور، فإن 13 من شهداء الحرب هم أطفال، أصغرهم رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأضاف رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: "أصغر جريح حرب يبلغ من العمر أربع سنوات، وهو يرقد حاليًا في وحدة العناية المركزة، مصابًا بحروق بنسبة 50%".

وأوضح أن والدة الطفل، الدكتورة رسولي، وهي طبيبة نسائية، ووالد الطفل وشقيقته البالغة من العمر شهرين، استشهدوا أيضًا.

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