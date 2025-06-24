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رياضة

مونديال الأندية، موعد مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي والقناة الناقلة

بوكا جونيورز، فيتو
بوكا جونيورز، فيتو

مونديال الأندية، يخوض فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني  مواجهة سهلة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

تقام مباراة بوكا جونيورز أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، على ملعب هارد روك الذي يسع 65 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

فريق أوكلاند سيتي، فيتو
فريق أوكلاند سيتي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية. 

بوكا جونيورز يسقط أمام بايرن ميونخ بثنائية

وفاز بايرن ميونخ الألماني على  بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، ليبلغ رسميا ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

بنفيكا وبوكا جونيورز يتصارعان على بطاقة التأهل

ويتنافس الثنائي بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني بـ 4 نقاط، وبوكا جونيورز الأرجنتيني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة على البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة من أجل التأهل لثمن مونديال الأندية. 

ويسعى بوكا جونيورز لتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي المتواضع ب7 أهداف نظيفة، على أمل أن يتعثر بنفيكا ويخسر أمام بايرن ميونخ بأكثر من فارق هدفين، خاصة أن بوكا جونيورز خسر أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية 2-1 

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