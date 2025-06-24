لحظة إعلان قائد الحرس الثوري الإيراني عن شفرة عملية "بشائر الفتح" لضرب قاعدة العديد في قطر (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، لحظة إعلان القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور شفرة عملية "بشارة فتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.



وبدأت إيران يوم الإثنين، هجومًا يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، فيما أفادت تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف القاعدة مسبقًا، وأن الدوحة أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر إيرانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقًا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.

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