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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-6- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس بوادي
حالة الطقس بوادي النطرون، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  بوادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، وتوقعت أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسًا شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 36 نهارًا و21 درجة ليلًا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية قد تكون كثيفة، من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة، ووسط سيناء والقاهرة الكبرى.

 نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم وتوقعت أن يسود  طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

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حالة الطقس البحيرة وادى النطرون هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

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