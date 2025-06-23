الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بداية رطوبة الصيف، حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج فى هذه الشواطئ

حالة الطقس غدا الإثنين 23-6-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت  هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والذى يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:3  درجات مئوية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع نسب الرطوبة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

تصل لـ 44 بأسوان، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج فى هذه الشواطئ

شبورة مائية ورطوبة، تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة المحسوسة غدا

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

شديد الحرارة نهارا، حالة الطقس اليوم الأحد

الأكثر قراءة

الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة بورتو البرتغالي

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22، ثريا توافق على الزواج من راشد

إعلام عبري: إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران بشرط

ظهرت لأول مرة في الملاعب، سر إشارة حكم مباراة ريال مدريد وباتشوكا

ماذا يحدث لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ إجابات عن 5 أسئلة حرجة

اللهم أجرني في مصيبتي، أول تعليق من والد ضحايا مذبحة فيلا الشروق

بداية رطوبة الصيف، حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 22- 6- 2025

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الخبز الناشف في المنام وعلاقته بأزمات مادية وديون

المزيد
الجريدة الرسمية