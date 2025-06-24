الثلاثاء 24 يونيو 2025
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صحة ومرأة

5 أعراض للإصابة بضربة الشمس ونصائح للحماية منها

ضربة الشمس، فيتو
ضربة الشمس، فيتو

في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أكدت وزارة الصحة أهمية التوعية بأعراض ضربة الشمس التي قد تهدد حياة الإنسان، خاصة مع التعرض المباشر والمطول لأشعة الشمس.

 

أعراض الإصابة بضربة الشمس

وقالت إن أهم أعراض الإصابة بضربة الشمس:

1. ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم: يعد من أول وأخطر العلامات، إذ قد تتجاوز درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية.

2. توقف التعرق: على عكس المتوقع، يتوقف الجسم عن التعرق، ويصبح الجلد جاف وساخن.

3. الارتباك والتشوش الذهني: يشعر المصاب بعدم التركيز أو الاضطراب.


4. فقدان الوعي: من العلامات المتقدمة والخطيرة.

5. النوبات والتشنجات: تحدث نتيجة تأثير الحرارة المرتفعة على الجهاز العصبي.

ضربة الشمس 
ضربة الشمس 

أوصت وزارة الصحة باتباع التعليمات الآتية:

تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة (من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا).

ارتداء قبعات واقية وملابس فاتحة اللون.

شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

التوجه لأقرب مستشفى في حال ظهور أي من الأعراض السابقة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناجمة عن الطقس الحار، خاصةً مع زيادة احتمالات الإصابة بـ«ضربات الشمس» أو الإجهاد الحراري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية، حيث إن الإجهاد الحراري وضربات الشمس، من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف، موضحا أنهما يختلفان في الأعراض ودرجة الخطورة.  

وأوضح «عبدالغفار» إن الإجهاد الحراري، يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة، وتتراوح أعراضه ما بين الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، مع شحوب الجلد، والغثيان، وسرعة النبض، وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية، تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد، إعطاؤه سوائل، وتبريد جسمه بكمادات الماء.  

وقال «عبد الغفار» إن ضربات الشمس، هي حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته، مما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية، تتضمن الأعراض، توقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، وهذيان، وفقدان الوعي، ونوبات تشنج، موضحا أن الإسعافات الأولية، تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري، لحين نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.  

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار، وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية، وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصةً من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة، مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.  

كما نصح «عبدالغفار» بإغلاق النوافذ نهارًا، واستخدام مبردات الهواء أو المراوح، وتهوية المنازل ليلًا، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن سيئة التهوية أو مرتفعة الحرارة، والتوجه الفوري لأقرب مستشفى، عند ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتفاع الحاد في درجة الحرارة.  

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واختتم «عبد الغفار» بالتأكيد على أن وزارة الصحة والسكان، توفر كافة الخدمات الطبية اللازمة عبر مستشفيات ووحدات الطوارئ، المنتشرة على مستوى الجمهورية، داعيًا المواطنين لاتباع الإرشادات لضمان سلامتهم خلال فصل الصيف.

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