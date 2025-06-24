وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية تتفقد سير العمل بمستشفى المعمورة للطب النفسي

تابعت،الدكتور غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في جولة تفقدية سير العمل داخل مستشفى المعمورة للطب النفسي، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال القافلة الطبية الموسعة المقامة بالمستشفى، وكان في استقبالها الدكتور محمد زهدي مدير المستشفى.

وقامت وكيل الوزارة بتفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، والتي تعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 948 سريرًا، وتشمل أقسام العلاج الاقتصادي والمجاني للرجال والسيدات، بالإضافة إلى أقسام المراهقين والمراهقات.

كما تابعت سير العمل داخل معامل التحاليل، والصيدلية، وقسم الأشعة، بهدف الوقوف على التحديات التي قد تواجه فرق العمل والعمل على تذليلها لضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية وشملت الجولة أيضًا تفقد المخزن الرئيسي للأدوية للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وفي إطار الاهتمام بتكامل الخدمات، توجهت لتفقد العيادات التخصصية بالقسم الداخلي، تابعت حركة تردد المرضى، والإجراءات الطبية المقدمة لهم.

كما حرصت على متابعة عملية إعداد الوجبات للمرضى في مطبخ المستشفى، والتأكد من احتوائها على العناصر الغذائية الأساسية، إلى جانب متابعة أعمال تطوير المغسلة والمطبخ لرفع كفاءتهما والجدول الزمني للانتهاء من الأعمال.

كما شملت الجولة تفقد مركز علاج الإدمان التابع للمستشفى، وهو مبنى داخلي متكامل يضم قسمًا لعلاج أعراض الانسحاب وقسمًا للعلاج التأهيلي، ويتم العمل به بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وخلال زيارتها، ناقشت وكيل الوزارة مع الفريق الطبي بالمستشفى سبل دعم بعض التخصصات الطبية التي تعاني من نقص في الكوادر البشرية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال جولتها تفقدت وكيل الوزارة متابعة أعمال القافلة الطبية المقامة بالمستشفى تحت إشراف الدكتورة رشا جبريل، مدير إدارة القوافل الطبية، والتي تستمر على مدار يومين وتضم عددًا من التخصصات الطبية تشمل: الباطنة، العظام، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، الأمراض الصدرية، القلب والأوعية الدموية، وأمراض النساء، وتهدف إلى تقديم خدمات الكشف الطبي الشامل وصرف الأدوية للمرضى داخل المستشفى من أجل ضمان صحة وجودة حياة أفضل لهم.

كما تابعت أنشطة فريق مبادرات الصحة العامة، المشارك ضمن فعاليات القافلة تحت شعار “١٠٠ مليون صحة”، بإشراف الدكتور محمد زكي منسق المبادرات، وتشمل هذه المبادرات تقديم خدمات دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، في إطار حرص الوزارة على توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المرضى.



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