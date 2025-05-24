أرقام كفاراتسخيليا بعد التتويج بلقبي الدوري الفرنسي والإيطالي بموسم واحد

دخل الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان الحالي، ونابولي السابق التاريخ بعد تتويجه مع فريقين بلقبي الدوري في موسم واحد.

ونجح نابولي الإيطالي فريق كفاراتسخيليا السابق بالتتويج بالاسكوديتو بعد صراع مثير مع إنتر ميلان.

وبذلك، حصد كفارا لقبي دوري، بعدما فاز بلقب الدوري الإيطالي والفرنسي في نفس الموسم، حيث شارك مع نابولي بالنصف الأول من الموسم، ومع باريس بالنصف الثاني.

أرقام كفاراتسخيليا مع نابولي وسان جيرمان موسم 2024-2025

وخلال هذا الموسم، شارك الجورجي في 17 مباراة بقميص نابولي في الكالتشيو (سجل 5 وصنع 3)، فيما شارك بـ14 مباراة بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان (سجل 4 وصنع 3).

وكان كفاراتسخيليا قد انتقل من نابولي لباريس، في الميركاتو الشتوي، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها حوالي 70 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي لصالحه، بعد فوزه على كالياري بهدفين دون مقابل، في الجولة 38 والأخيرة من الكالتشيو.

وأنهى نابولي البطولة في المركز الأول برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة عن إنتر ميلان الذي حل ثانيا بجدول الترتيب، ليتوج بلقبه الرابع عبر التاريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.