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خارج الحدود

الجيش القطري: سقوط صاروخ إيراني على قاعدة العديد

الصواريخ الإيرانية،
الصواريخ الإيرانية، فيتو

قال نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة القطرية: إن السلطات القطرية تلقت معلومات استخباراتية مسبقة تُفيد بأن قواعد في المنطقة، بينها قاعدة العديد، ستكون ضمن أهداف إيرانية.

 

تفاصيل الهجوم الإيراني على قاعدة العديد: 19 صاروخًا إيرانيًّا خلال ساعات

وأضاف المسؤول العسكري أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ورد بلاغ يفيد بـ إطلاق 7 صواريخ من شمال إيران باتجاه قاعدة العديد، وقد تم التعامل معها وإسقاطها بالكامل في البحر قبل أن تصل إلى أراضي الدولة.

وتابع: لاحقًا، تم استهداف قاعدة العديد بـ12 صاروخًا إضافيًّا، حيث تمكنت الدفاعات الجوية القطرية من إسقاط 11 صاروخًا داخل الأراضي القطرية، فيما سقط صاروخ واحد داخل القاعدة، دون أن يُسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية تُذكر.

إجراءات وقائية فورية: إخلاء القاعدة وإغلاق المجال الجوي

وأوضح نائب رئيس الأركان أن القوات المسلحة القطرية قامت بإخلاء القوات الأجنبية والعاملين من قاعدة العديد كإجراء احترازي لتأمينهم من تأثير الهجوم وذلك منذ وقت قبل الهجوم الإيراني.

كما تم إبلاغ هيئة الطيران المدني بضرورة إغلاق المجال الجوي مؤقتًا لضمان سلامة الملاحة الجوية في البلاد.

 

رسالة طمأنة للمواطنين والمقيمين

وختم تصريحه بالقول: "نطمئن المواطنين والمقيمين بأن القوات المسلحة القطرية مستعدة وجاهزة لحماية أمن البلاد والتعامل مع أي تهديدات محتملة بكفاءة عالية".

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