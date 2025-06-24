موعد تشغيل محطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء تشغيل محطة الصرف الصحي رقم 12 بمنطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة خلال أيام، مشيرًا إلى متابعة الأعمال النهائية استعدادًا لدخولها الخدمة خلال الأيام القليلة المقبل.



وأكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أن المحطة تمثل إضافة مهمة لشبكة المرافق بمدينة القاهرة الجديدة، وخاصة بمنطقة الأندلس، حيث تم الانتهاء من تنفيذها في وقت قياسي، بما يعكس الجهد المبذول من فرق العمل بالجهاز وشركات التنفيذ.



وأضاف “نقترب من دخول محطة رقم 12 الخدمة رسميًّا، لتكون خطوة جديدة في تحسين منظومة الصرف الصحي بالمدينة، وتلبية احتياجات المناطق السكنية المتزايدة، خاصة في الأندلس التي تشهد كثافة سكانية متنامية”، صرّح الغيطي، مؤكدًا أن الجهاز راعي أثناء تنفيذ المشروع البُعد المعماري والجمالي للمحطة، لتتماشى مع الطابع العام للمنطقة وتنسجم مع التنسيق الحضاري المحيط بها.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تركيب جهاز مانع لانبعاث الروائح، حرصًا على عدم إزعاج السكان المجاورين وضمان بيئة صحية وآمنة، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم وفق أعلى المواصفات الفنية والمعايير البيئية المعتمدة.



من جانبه، أوضح المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، أن المحطة تخدم نطاقًا واسعًا من منطقة الأندلس، وتشمل أحدث تقنيات المعالجة وشبكات الربط، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى مراحلها النهائية، ويتم حاليًا إجراء الاختبارات التشغيلية تمهيدًا للتسليم والدخول الفعلي للخدمة.



وأوضح “إنجاز هذه المحطة في وقت قياسي يُعد نجاحًا مهمًّا يُحسب لجهاز المدينة بقيادة المهندس عبدالرءوف الغيطي، ويمثل نموذجًا للتكامل بين الإدارات الفنية والتنفيذية،” أضاف فهمي.

وأكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمراره في العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال كافة مشروعات البنية الأساسية، بما يلبي تطلعات السكان ويعزز من جودة الحياة بالمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.