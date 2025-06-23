الإثنين 23 يونيو 2025
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عقارات

طرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع وبأنشطة تجاري وترفيهي

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة السويس الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42261 مترا بسعر 2300 جنيه، وأرض تجاري ترفيهي حق انتفاع بمساحة 27601 متر، وأرض تجاري بمساحة 2625 مترا بسعر 5515 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 3489 مترا بسعر 5240 جنيها.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 3680 مترا بسعر 9960 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 2843 مترا بسعر 9960 جنيها وأرض إداري بمساحة 2403 متر بسعر 5190 جنيها وأرض اجتماعي بمساحة 3734 مترا بسعر 3240 جنيها.

كما تطرح بمدينة السادات أرض تجاري إداري بمساحة 1065 مترا بسعر 24295 جنيها.

وتطرح بالمنيا الجديدة أرض تعليمي بمساحة 1110 أمتار بسعر 4525 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 69930 مترا بسعر 4205 جنيها.

وتطرح بمدينة بني سويف أرض حق انتفاع طبي  بمساحة 1392 مترا، أرض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1872 متار، وارض حق انتفاع تعليمي بمساحة 1357 مترا، ارض عمراني متكامل بمساحة 83900 متر بسعر 3455 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 1368 مترا بسعر 14015 جنيها.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2122 مترا بسعر 3685 جنيها، وأرض بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترا بسعر 3580 جنيهًا.

ومدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري  (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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