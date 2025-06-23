الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سماء الدوحة تشتعل، هجوم إيراني بمسيرات على قاعدة العديد الأمريكية(فيديو)

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، فيتو

شهدت سماء العاصمة القطرية الدوحة، قبل قليل، حالة من التأهب القصوى، وفقا للقطات عرضتها CNBC Arabia، بعد تعرض قاعدة العديد العسكرية الأمريكية لهجوم نفذته مسيرات إيرانية، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية غربية لوكالات الأنباء الدولية.

الهجوم الإيراني: طائرات بدون طيار تستهدف القاعدة

وبحسب المعلومات الأولية، تم رصد أسراب من الطائرات المُسيّرة تقترب من المجال الجوي الغربي للعاصمة، في اتجاه قاعدة العديد، إحدى أبرز القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

 

الرد القطري على الضربة الإيرانية: تصدي فوري وفعال

وأفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية القطرية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قبل أن تبلغ هدفها. 

ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى اللحظة، وسط استمرار حالة التأهب.

 

خلفيات التصعيد: إيران والولايات المتحدة على صفيح ساخن

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع إيرانية حساسة. 

ويتوقع مراقبون أن تشهد المنطقة ردودًا متبادلة خلال الساعات القادمة، مع تنامي القلق من انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة لا سيما بين إيران والولايات المتحدة.

 

الدوحة تغلق مجالها الجوي مؤقتًا

في أعقاب الهجوم، أغلقت السلطات القطرية مؤقتًا المجال الجوي فوق مناطق متعددة في محيط القاعدة، وتم تحويل بعض الرحلات الجوية كإجراء احترازي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سماء الدوحة الدوحة قطر قاعدة العديد إيران طهران قاعدة العديد الأمريكية

مواد متعلقة

مسئول أمريكي: لا إصابات في صفوف القوات الأمريكية على قاعدة العديد

نيويورك تايمز: طهران نسقت الهجوم على قاعدة العديد مع الدوحة لتقليل الخسائر

بعد ضرب 3 منشآت نووية في إيران.. خبراء القانون الدولي: العدوان يمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ويهدد بكارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة.. ويؤدي لتقويض معاهدة حظر الانتشار النووي

الأكثر قراءة

بعد استهداف إيران قاعدة العديد، عدد القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وخريطة انتشارها

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

أول تعليق من ترامب على ضرب قاعدة العديد في قطر

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

شاهد، لحظة انهيار عقار شبرا مصر

مجلس الأمن القومي الإيراني يوجه رسالة إلى ‎قطر

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

أم أنهت حياة أطفالها الثلاثة.. ماذا حدث في جريمة الحي الراقي؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بتحسن الحالة المعيشية

من خواطر الشعراوي، تحدي الله للذين أشركوا به في الدنيا (فيديو)

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية