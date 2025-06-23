سماء الدوحة تشتعل، هجوم إيراني بمسيرات على قاعدة العديد الأمريكية(فيديو)

شهدت سماء العاصمة القطرية الدوحة، قبل قليل، حالة من التأهب القصوى، وفقا للقطات عرضتها CNBC Arabia، بعد تعرض قاعدة العديد العسكرية الأمريكية لهجوم نفذته مسيرات إيرانية، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية غربية لوكالات الأنباء الدولية.

الهجوم الإيراني: طائرات بدون طيار تستهدف القاعدة

وبحسب المعلومات الأولية، تم رصد أسراب من الطائرات المُسيّرة تقترب من المجال الجوي الغربي للعاصمة، في اتجاه قاعدة العديد، إحدى أبرز القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

الرد القطري على الضربة الإيرانية: تصدي فوري وفعال

وأفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية القطرية تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قبل أن تبلغ هدفها.

ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة حتى اللحظة، وسط استمرار حالة التأهب.

خلفيات التصعيد: إيران والولايات المتحدة على صفيح ساخن

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع إيرانية حساسة.

ويتوقع مراقبون أن تشهد المنطقة ردودًا متبادلة خلال الساعات القادمة، مع تنامي القلق من انزلاق الوضع إلى مواجهة مفتوحة لا سيما بين إيران والولايات المتحدة.

الدوحة تغلق مجالها الجوي مؤقتًا

في أعقاب الهجوم، أغلقت السلطات القطرية مؤقتًا المجال الجوي فوق مناطق متعددة في محيط القاعدة، وتم تحويل بعض الرحلات الجوية كإجراء احترازي.

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