نيويورك تايمز: طهران نسقت الهجوم على قاعدة العديد مع الدوحة لتقليل الخسائر

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيران قامت بالتنسيق مسبقا مع مسؤولين قطريين، بشأن الهجمات التي استهدفت القاعدة الجوية الأمريكية في العديد، الواقعة داخل الأراضي القطرية.

وبحسب الصحيفة، أبلغت طهران الدوحة بتوقيت الهجمات قبل تنفيذها، بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية، في خطوة تشير إلى رغبة إيران في توجيه رسالة محسوبة دون التسبب في تصعيد غير مرغوب فيه.

القاعدة الجوية التي تعد من أبرز مراكز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، تضم قوات أمريكية وبريطانية وتُستخدم كمنصة رئيسية للعمليات الجوية في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب القطري أو الأمريكي بشأن ما ورد في تقرير الصحيفة.

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بعد استهداف قاعدة العديد بقطر

قال الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الإثنين: بعد العدوان الأمريكي على منشآتنا النووية وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأمريكية بقطر.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: رسالتنا للبيت الأبيض وحلفائه واضحة أن ‎إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأرضها دون رد.

قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

وأعلن التليفزيون الإيراني، مساء اليوم الإثنين، بدء عمليات "بشائر الفتح" ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر وقواعد أمريكية بالعراق.

وأفادت «أكسيوس»، منذ قليل، بأن الرئيس دونالد ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي الأمريكي لمناقشة التهديدات الإيرانية بالرد.

الهجوم الأمريكي على إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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