البابا تواضروس يلتقي سفراء مصر الجدد: الكنيسة وطنية دورها روحي وخدمي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من السفراء المصريين الجدد المعيّنين ضمن الحركة الدبلوماسية الأخيرة، والذين سيتولون تمثيل مصر في عدد من الدول حول العالم.

وشملت قائمة السفراء الجدد المعيّنين في سلطنة عُمان، السويد، الدنمارك، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، ڤيتنام، كينيا، الأردن، أرمينيا، إلى جانب ممثلي مصر لدى الأمم المتحدة، والقنصليات في نيويورك والرياض وإيلات.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى حضورها الممتد عالميًا من خلال ٣٨ مطرانًا وأسقفًا يخدمون الجاليات القبطية في بلاد المهجر، مؤكدًا أن الكنيسة لا تمارس أي أدوار سياسية، وإنما يتركز دورها على العمل الروحي والخدمي.

كما استعرض قداسته دور مكتب "HIGH" الذي أسسته الكنيسة لتشجيع شباب المهجر على زيارة مصر، والانخراط في برامج ثقافية وخدمية تعزز ارتباطهم بجذورهم الوطنية.

التنسيق بين الكنيسة والسفارات المصرية

من جهته، أعرب السفير ياسر شعبان عن شكر وزارة الخارجية لقداسة البابا، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الكنيسة والسفارات المصرية في الخارج لخدمة الجاليات المصرية وتعزيز صورة مصر دوليًا.

وفي ختام اللقاء، عبّر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق في مهامهم، مؤكدًا دعم الكنيسة المستمر لكل ما يعزز مصالح الوطن في الداخل والخارج.

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