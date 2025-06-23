مصدر بمحافظة القاهرة: أكثر من 14 ألف عقار يحتاج إلى تنكيس

انهيار عقار بشبرا، أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن هناك مايقرب من أكثر من 3 آلاف عقار متواجدة بالعاصمة تحتاج إلى إزالة وغير قابلة للترميم، موضحا أن هناك 14699 عقار يحتاج إلى تنكيس.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو أن عملية الإخلاء للعقارات التى تحتاج إزالة لخطورتها الداهمة يلزم تنفيذها وجود قوة شرطية وفى الكثير من الأحيان أقسام الشرطة لا تخطر الاهالى بقرار الاخلاء لعدم الاستدلال.

وكانت محافظة القاهرة شهدت انهيار أربع عقارات فى مدة لا تتجاوز أسبوع حيث بدأت سلسلة الانهيارات بعقار بحى السيدة زينب لينهار بعد يومين عقارين بحدائق القبة وبعدها بثلاثة أيام عقار بشارع الترعة البولاقية بشبرا.



وكان قد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجه ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجاري العمل على تسليم أول ٤ أسر وحدات بديلة في مدينة ١٥ مايو .

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين الجمعة الماضية، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار كما تم اخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.