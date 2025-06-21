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نائب محافظ سوهاج يفتتح أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي بمشاركة 1000 شاب

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يفتتح أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي

أفتتح الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، فعاليات أول مؤتمر للشباب حول الذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف مراكز المحافظة، في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز وعي الشباب بأهمية التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في بناء المستقبل.

نائب محافظ سوهاج يفتتح أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي بمشاركة 1000 شاب

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ممثلين عن الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومراكز الابتكار وريادة الأعمال.

 

وأكد نائب المحافظ خلال كلمته على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا علميًا، بل أداة محورية في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية التي تؤهلهم لسوق العمل الحديث.

وتضمنت فعاليات المؤتمر ورش عمل وعروضا تقديمية لمشروعات شبابية مبتكرة، ونقاشات مفتوحة حول دور الذكاء الاصطناعي في التعليم، والصحة، والزراعة، والصناعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

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