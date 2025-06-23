رئيس جامعة المنصورة: تطبيق آليات الحوكمة لضمان تحقيق الشفافية والعدالة والكفاءة في الأداء

اعتمدت جامعة المنصورة دليل الهوية البصرية للجامعة، والقواعد والضوابط الخاصة بالانتفاع بوحدات مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

عقدت جامعة المنصورة اجتماعها الدوري رقم (625)، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر مجلس الجامعة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الجلسة، قدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1447هـ، والاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، داعيًا الله عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالخير والبركات والمضي قدمًا في طريق التنمية المستدامة في ظل القيادة السياسية الحكيمة، وأن يتمّ نعمة الأمن والأمان على مصرنا العزيزة، ويحفظ أرضها وشعبها وقيادتها من كل سوء.

كما قدّم رئيس جامعة المنصورة التهنئة لمنسوبي الجامعة بمناسبة قرب انتهاء العام الجامعي الحالي، مشيدًا بالأداء المتميز للقيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي شهدت هدوءًا كبيرًا وانتظامًا تامًا في العملية الامتحانية.

وقد وجّه رئيس الجامعة بسرعة إنهاء الكليات لأعمال التصحيح، والبدء في إعلان النتائج تباعًا، واستخراج الشهادات أو الإفادات، خاصة لطلاب البكالوريوس والليسانس.

وشدّد رئيس الجامعة على الضوابط المنظمة لحفلات التخرج بكليات الجامعة، وضرورة الالتزام بتقاليد الجامعة، وعدم إقامة حفلات التخرج خارجها، مع التوجيه بتنظيم حفلات رسمية للخريجين تضم الطلاب الأوائل بكل كلية، وذلك بمراعاة القيم والتقاليد الجامعية.

وفي إطار حرصه على تفعيل أطر الشفافية والحوكمة، وجّه رئيس الجامعة بتشكيل لجان برئاسة عمداء الكليات لمراجعة نتائج الامتحانات، وذلك وفقًا للوائح المنظمة، وتتولى هذه اللجان مراجعة النتائج وأعمال الرصد لضمان دقتها ومطابقتها للمعايير الأكاديمية، والنظر في التظلمات، وتقديم تقارير وتوصيات لتحسين منظومة الامتحانات.

كما ناقش رئيس الجامعة خطط العمل الإداري بالجامعة، مشيرًا إلى تطبيق آليات الحوكمة من خلال تفعيل لجان الحوكمة والمراجعة الداخلية، لضمان الشفافية والكفاءة في الأداء، والسعي لتحقيق العدالة الناجزة بين الجميع من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، داعيًا إلى التعاون والعمل الجماعي بروح الفريق لحل المشكلات وتحقيق التقدم المستمر للجامعة.

ووجه "الدكتور خاطر" بضرورة وضع خريطة لمختلف الأنشطة الطلابية الصيفية، في إطار الاهتمام بتنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية خلال الإجازة الصيفية، للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم. كما وجّه بضرورة انطلاق المعسكرات الصيفية لإعداد الكوادر الطلابية، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب، وتنمية المهارات القيادية لديهم، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، وعقد محاضرات تثقيفية، وتجهيز الملاعب والأنشطة الرياضية، ومعسكرات الجوالة المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة إلى الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المنشآت الجامعية والمعامل والأجهزة والمدن الجامعية، ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية؛ لتأمين بيئة العمل ضد كافة المخاطر، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل سياسة ترشيد الطاقة التي أعلنت عنها الجامعة مؤخرًا، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة دون أن تتأثر.

وقد بدأ المجلس أعماله بعرض تقرير حول حصاد أنشطة وإنجازات الجامعة، تناول أبرز الموضوعات خلال شهر مايو 2025. كما تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها اعتماد تقرير سير العملية التعليمية بكليات الجامعة لشهر مايو، إلى جانب الموافقة على منح عدد من الألقاب العلمية والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس، شملت (12 أستاذًا، 12 أستاذًا مساعدًا، 21 مدرسًا، 6 زملاء).

كما وافق المجلس على اعتماد الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025/2026 لكليات الجامعة، وفتح مكتب التحويلات المركزي، طبقًا للقواعد والإجراءات المتبعة، واعتماد قواعد التحويلات للطلاب القدامى (نظام الدراسة الأساسي – البرامج النوعية) كما وردت من مجالس الكليات.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على اقتراح اعتماد دليل الهوية البصرية لجامعة المنصورة باللغتين العربية والإنجليزية، واعتماد القواعد والضوابط الخاصة بالانتفاع بوحدات مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بعد إعدادها من قبل اللجنة المختصة. كما وافق على منح ثلاث منح دراسية للطلاب الأفارقة، لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، للدراسة بنظام الساعات المعتمدة (أونلاين) في برنامج الماجستير المهني في "المناعة والطب التجديدي" باللغة الإنجليزية بكلية الصيدلة، مع اشتراط الحصول على شهادة إتقان اللغة الإنجليزية كأفضلية للقبول.

ووافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الهندسة وجامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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