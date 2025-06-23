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محافظات

السيطرة على حريق في حظيرة مواشي بقنا

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نشب حريق التهم حظيرة مواشي، اليوم الاثنين، وأسفر عن نفوق بقرة و8 أغنام في قرية العمرة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

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جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة ماشية دون وجود أي إصابات بشرية داخل قرية العمرة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين نشوب حريق داخل حظيرة الماشية بسبب ماس كهربائي، وأسفر عن نفوق بقرة، و8 أغنام داخل قرية العمرة مركز أبوتشت، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا السيطرة علي الحريق قنا قرية العمرة مديرية أمن قنا مركز شرطة ابوتشت

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