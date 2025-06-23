الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

مصرع شخص وإصابة نجله بالرصاص على يد شقيقه في قنا

اسعاف
اسعاف

لقي مزارع مصرعه وأصيب نجله وجاره، اليوم الإثنين، بطلقات نارية، على يد شقيقه بسبب خلافات على الميراث، في قرية المراشدة، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمقتل مزارع وإصابة اثنين آخرين بطلق ناري في جبل قرية المراشدة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع مزارع وإصابة نجله من قرية السمطا مركز دشنا ومقيمين في قرية المراشدة وجاره بطلق ناري على يد شقيق المجني عليه بسبب خلافات على الميراث في جبل قرية المراشدة مركز الوقف. 

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة والمصابين تقرر تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات. 

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