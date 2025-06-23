التحفظ على حقيبتين بحوزة شاب بهما 2500 طلقة في قنا

تحفظت الأجهزة الأمنية بالسكة الحديد على شنطتين، بداخلهما ذخيرة داخل القطار بحوزة شاب من مركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بإدارة مباحث السكة الحديد، بضبط شنطتين بداخلهما ذخيرة داخل القطار القادم من أسوان في حدود محافظة الأقصر وتم ضبط المتهم في محطة قنا.

وبعد الفحص تبين أن الذخيرة 2500 طلقة تقريبًا داخل شنطتين بحوزة شاب يُدعى ح، يبلغ من العمر 30 عامًا، مقيم في قرية أبومناع غرب مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وكان قادمًا بهم من محافظة أسوان.

وأوضحت التحريات أن المضبوطات تم التحفظ عليها داخل القطار في حدود محافظة الأقصر والمتهم تم ضبطه في محطة قنا واعترف بتفاصيل الواقعة، وعودته إلى محافظة الأقصر مرة أخرى وتحرر محضر وأخطرت جهات التحقيق ببندر الأقصر لتتولى التحقيقات.

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