الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي بتهمة تضخم الثروة والكسب غير المشروع 13 يوليو

الراحل كمال الشاذلي،
الراحل كمال الشاذلي، فيتو

أحال المستشار محمد أبو زيد سليم، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، القضية رقم 24 لسنة 2017 حصر تحقيق كسب غير مشروع، إلى الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، لنظر إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بجلسة 13 يوليو المقبل، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العامة عن طريق مورثهم المتوفى.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد  قيامهم برد مبالغ مالية وأراض مملوكة للدولة بالقاهرة، وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.

وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بأل وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوما، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.

وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأعادت الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، لنظر القضية بجلسة 13 يوليو المقبل، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.

الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم، أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجالس الطبية المتخصصة سابقا.

كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة، والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.

وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراض مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراض زراعية بالباجورتم تحويلها إلى مبان، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.

وتقدمت أسرة كمال الشاذلى، بطلب للتصالح حيث قاموا بتحويل وإيداع ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع الذى وافق على التصالح، وأصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى قبلهم إلا أنه تبين للنائب العام وجود ممتلكات أخرى لم يتم ردها للدولة وتم الطعن على القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئناف طنطا النائب العام أمن الدولة جهاز الكسب غير المشروع رئيس محكمة الاستئناف محاكمة المتهم محكمة الاستئناف منى الشاذلي كمال الشاذلي

مواد متعلقة

بعد قليل، الحكم في قضية سب المنتجة ليلى الشبح لـ هند عاكف

اليوم، محاكمة المنتجة ليلي الشبح بتهمة سب هند عاكف

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق سيارة أمام إدارة المرور بـ 15 مايو

قرار من النيابة بشأن حريق التهم عقارين سكنيين بالبساتين

غدًا، الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب هند عاكف

قرار جديد من النيابة بشأن سيدة وطفلتها صدمتهما سيارة مسرعة بالبساتين

حبس صاحب جراج بتهمة قتل عامل في منشأة ناصر

حبس سيدة ونجلها بتهمة سرقة 2 مليون جنيه من داخل ورشة بالجمالية

الأكثر قراءة

مأساة في التجمع الخامس، تفاصيل دهس سيدة لأسرة كاملة أثناء تنزههم بحي النرجس

انفراد، رئيس اتحاد رياضي يواجه اتهامات خطيرة بالاتجار في الممنوعات.. و"الشباب والرياضة" تحقق

انفراد.. الأرقام الحقيقية لعقد زيزو في الأهلي.. وجهات رقابية تطلب توضيحا

ظهر على وجهه الرعب، إيران تعدم الجاسوس الثالث "أمين مهدوي‌" لقيادته مجموعة إلكترونية لصالح الموساد

رسالة حاسمة من السيسي لرئيس وزراء اليونان عن دير سانت كاترين

مش أول حادثة تعملها، مفاجأة في التحريات الأولية بواقعة دهس سيدة لأسرة بالتجمع الخامس

بعد انهيار عقار شبرا، شاهد كيف تأثرت المباني المجاورة (فيديو)

خبير موارد مائية يكشف حقيقة تورط أمريكا في دعم وتمويل سد النهضة

خدمات

المزيد

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 23 - 6 - 2025

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الشباب في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالفقر والمرض

في ذكرى الهجرة، نبوءة ورقة بن نوفل حول الهجرة النبوية

متى كانت الهجرة النبوية، وما هو عدد أيامها؟

المزيد
الجريدة الرسمية