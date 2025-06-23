مونديال الأندية، موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي لحسم صدارة المجموعة السابعة

مونديال الأندية، يستعد يوفنتوس الإيطالي، الذي تأهل رسميا لدور الستة عشر من كأس العالم للأندية، لمواجهة منافسه مانشستر سيتي، الذي تأهل بالفعل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتحديد متصدر المجموعة السابعة، علمًا بأن الفريق الإيطالي يكفيه التعادل بأي نتيجة لحسم الصدارة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

تقام مباراة يوفنتوس الإيطالي أمام مانشستر سيتي في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة السابعة بمونديال الأندية، يوم الخميس المقبل 26 يونيو الجاري، على ملعب أورلاندو بمدينة أوهايو، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي

تنقل مباراة يوفنتوس أمام مانشستر سيتي على الهواء مباشرة عبر منصة دازن، كما تنقلها شبكة قنوات إم بي سي السعودية عبر قناة “أكشن”.

مانشستر سيتي، فيتو

ترتيب المجموعة السابعة بمونديال الأندية

يحتل يوفنتوس صدارة المجموعة السابعة في مونديال الأندية، بعد الفوز في أول جولتين على الوداد المغربي والعين الإماراتي ليحصد 6 نقاط كاملة في أول مواجهتين، فيما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط 6 نقاط، بعد الفوز على العين والوداد، ولكن اليوفنتوس يتفوق بفارق هدف على السيتيزن.

فيما يحل فريق الواد في المركز الثالث بدون نقاط، ثم العين الاماراتي في المركز الأخير بدون نقاط، بعدما تلقي كل منهما خسارتين في الجولتين الأول والثانية

ترتيب فرق المجموعة السابعة بمونديال الأندية، فيتو

جولة حسم الصدارة

وحقق الفريقان انتصارين ساحقين على العين الإماراتي والوداد المغربي، لتصبح الجولة الأخيرة حاسمة فقط لصدارة المجموعة بينهما.

ومع حصول كل منهما على 6 نقاط، فسيكون الفائز منهما هو المتصدر. ومع ذلك، ففي حالة التعادل، يتمتع يوفنتوس بالأفضلية.

نتائج اليوفنتوس والسيتي أمام العين والوداد

فاز يوفنتوس على العين 0-5 وعلى الوداد 4-1، ليصبح فارق الأهداف لديه +8. بينما فاز السيتي 2-0 على الفريق المغربي و6-0 على الفريق الإماراتي، ليصبح فارق الأهداف لديه أيضًا +8.

وفي حال تساويهما في فارق الأهداف أيضا، سيكون المعيار الذي سيحدد المتأهل كمتصدر للمجموعة هو عدد الأهداف المسجلة. ويملك يوفنتوس 9 أهداف، بينما السيتي 8 أهداف فقط.

يوفنتوس يملك الأفضلية

وفي حال التعادل في المباراة، سيظل الفارق دائما +1 لصالح يوفنتوس، وهو السبب الذي سيجعله يتأهل كمتصدر للمجموعة بأي نتيجة تعادل بعد 90 دقيقة.

وفي دور الستة عشر، سيواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي، المصنفان ضمن المجموعة السابعة، المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي لا يزال ريال مدريد وسالزبورج والهلال يملكون فيها فرصا للتأهل.

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