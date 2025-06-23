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رياضة

كأس العالم للأندية، مانشستر سيتي يتقدم على العين الإماراتي بثلاثية في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة مانشستر سيتي والعين 

وتقدم إلكاي جوندوجان بالهدف الأول لمان سيتي بالدقيقة 9 قبل أن يسجل إيشيفيري الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة بالدقيقة 28.

ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 45 تسبب فيها رامي ربيعة.

وكشف فريقا العين الإماراتي ومانشستر سيتي عن تشكيلتيهما لمباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية.

 

ويتواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، مع يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، والوداد المغربي.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام العين في كأس العالم للأندية

تشكيل العين 

 

القناة الناقلة لمباراة العين ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية


تنقل مباراة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 على شبكة "DAZN" صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

وتلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي، بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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