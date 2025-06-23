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خارج الحدود

رئيس الأركان الإيراني: لن نرضخ للضغوط والتهديدات وسنرد بتدمير الاحتلال

الجيش الإيراني، فيتو
الجيش الإيراني، فيتو

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن بلاده لن تتسامح مع أي اعتداء على أراضيها، مشددًا على أن انتهاك سيادة إيران لن يمر دون رد قوي وحاسم.

 

رئيس أركان الجيش الإيراني يهاجم ترامب والكيان الصهيوني
 

ووصف المسؤول الإيراني تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "نابعة من اليأس"، مؤكدًا أن ترامب يسعى عبثًا لإنقاذ الكيان الإسرائيلي، الذي وصفه بـ"الوكيل الأمريكي في المنطقة".

 

تهديد بتدمير الكيان الصهيوني
 

وأضاف رئيس الأركان أن أي رد إيراني على الاعتداءات سيحمل طابعًا مدمرًا، وقد يؤدي إلى نتائج كارثية تطال الكيان الصهيوني نفسه، مشيرًا إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد الكامل في الوقت والمكان المناسبين.

 

إيران: لن نرضخ للضغوط وسنرد بقوة
 

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترضخ لأي تهديد أو ابتزاز من أي طرف، وتستخدم كامل قدراتها الدفاعية في مواجهة أي عدوان.

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