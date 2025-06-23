الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تتوقع ردًا إيرانيًا وشيكًا ضد قواتها في الشرق الأوسط

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر أمريكية مطلعة، أن الإدارة الأمريكية ترى أن هناك خطرًا متزايدًا لشن إيران أو حلفائها هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

استعدادات عسكرية أمريكية ورفع حالة التأهب
 

وأوضحت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” رفعت من حالة الجاهزية في عدد من قواعدها العسكرية تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ، خاصة في العراق وسوريا.

 

تحركات إيرانية مريبة تحت المراقبة
 

وتشير التقارير إلى أن هناك تحركات غير اعتيادية من جانب الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لطهران، يتم تتبعها حاليًا عبر طائرات استطلاع متقدمة.

 

 واشنطن عن أي هجمات إيرانية: الرد سيكون فوريًا
 

مسؤولون أمريكيون شددوا على أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيقابل برد عسكري حاسم، مؤكدين أن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن قواتها ومصالحها بالمنطقة- في إشارة لـ إيران

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