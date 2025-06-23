تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شبرا مصر المنهار

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار شبرا مصر المنهار وتحديد الأسباب ومعاينة وفحص العقارات المجاورة له لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت التحريات الأولية، أن العقار يتكون من 3 طوابق وكان مدعوم بـ “عروق خشبية” وتبين أنه عقار قديم ومتهالك وآيل للسقوط.

انهيار عقار في شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط عقار مكون من 3 طوابق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه.

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