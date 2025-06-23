باستثمارات مليار جنيه، رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي لغزول الدينيم بالقنطرة غرب

وليد جمال الدين: يمثل هذا المشروع خطوة هامة في توطين الصناعات النسيجية عالية القيمة داخل مصر

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة غزول وخيوط وأقمشة الدينيم “Denim”، وهي المادة الخام لصناعة مختلف أنواع أقمشة الجينز داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية.

وذلك مع شركة "شيريكجي أوغلو" التركية للمنسوجات "ŞIRIKÇIOĞLU Grubu Textile Turkiye" على مساحة تبلغ 16,700 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار (بما يعادل نحو مليار جنيه)، بما يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وحجم إنتاج يصل إلى 18 مليون طن قطعة أقمشة سنويًّا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير الخارجي و50% لتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر، وقد قام بتوقيع العقد عاطف شيريكجى، رئيس الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

جانب من مراسم التوقيع، فيتو

تكثيف جهود اقتصادية قناة السويس

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

جانب من مراسم التوقيع، فيتو

وأضاف أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات والسلع، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة.

كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة، مدعومة بموقع جغرافي فريد يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، وبنية تحتية مجهزة تشمل شبكة حديثة من الطرق والأنفاق والمواني، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة، والحوافز الجاذبة التي تقدمها الهيئة لدعم شركاء نجاحها من المستثمرين.

جانب من مراسم التوقيع، فيتو

منطقة القنطرة غرب الصناعية

كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذا المشروع يُعدّ رقم 25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 681.5 مليون دولار، بما يوفر 34,955 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يؤكد نجاح النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الهيئة في تعزيز الصناعات التصديرية، وتعميق منظومة التصنيع المحلي، إلى جانب توطين سلاسل الإمداد في قطاع الغزل والنسيج، انطلاقًا من تصنيع المواد الخام، ومرورًا بمراحل إنتاج أقمشة الدينيم وهي المادة الخام لإنتاج ملابس الجينز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة.

استثمارات شيريكجي أوغلو

والجدير بالذكر ان شركة "شيريكجي أوغلو" تأسست في تركيا عام 1997، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج خيوط وأقمشة الدينيم (الجينز)، وتحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع على مستوى السوق التركي, وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المتخصصة في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتقوم بتصدير منتجاتها من الأقمشة عالية الجودة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.

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