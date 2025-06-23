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حوادث

إسفكسيا الغرق، وراء مصرع طفل بالصف لعدم إجادته السباحة

غرق طفل
غرق طفل

كشف التقرير الطبي المبدئي على جثة طفل غرق في نيل بالصف، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

 

مصرع طفل غرقا بالصف

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بغرق طفل في نهر النيل بالصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 12 سنة، تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

 

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، واستدعاء أهلية الطفل لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة للطفل عقب ذلك.

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