الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

العثور على جثة طفلة داخل جوال في البدرشين

الطفلة الضحية
الطفلة الضحية

شهدت مدينة دهشور التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، جريمة بشعة هزت الأهالي، بعدما عثر على جثة طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، داخل جوال بجوار منزل أسرتها، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جارة الأسرة، حيث استدرجت الطفلة وقامت بقتلها وسرقة "الحلق"، ثم وضعت جثتها داخل الجوال وألقتها بجوار المنزل لإبعاد الشبهة عنها.

القبض علي المتهمة وقرارات النيابة

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة، وجاري استجوابها حول تفاصيل الجريمة ودوافعها، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.

اختفاء الطفلة خلال ساعات

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد باختفاء طفلته الصغيرة أثناء لهوها أمام منزل العائلة. وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث مركز البدرشين، وتم تشكيل فريق بحث مكثف لكشف ملابسات الواقعة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة.

وخلال أعمال الفحص ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأثناء بحث الأهالي، تم العثور على جوال ملقى بجوار منزل أسرة الطفلة، وبفتحه تبين وجود جثة الصغيرة بداخله، كما تبين اختفاء قرطها الذهبي من أذنها.

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