الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

الهجرة
الهجرة

 قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنّ الأمل أحد أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مشددًا على أنها فكرة مصاحبة للمسلم في كل خطوة يخطوها.

وأضاف ممدوح، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ الأمل مقصد مهم للغاية يحمل الإنسان على ترك الإحباطات التي يتعرض لها، ويتخطاها إلى محطة جديدة في حياته، كي يبدأ فيها من جديد، ويحقق ما يصبو إليه.

الهجرة لها معنى روحاني 

وتابع، أن الهجرة بها معنى آخر روحاني، موضحًا، أنه في  السيرة النبوية، الظاهر منها أنّها هجرة بدن من مكان إلى آخر، ومواصلا: "قد نأخذ منها إشارة الى أنّها ليست فقط بدنية وإنّما هجرة معنوية".

وأكد، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومن ثم، يمكن الإنسان البداية من جديد في أي لحظة مهما كان مقصرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دار الإفتاء الهجرة النبوية الشريفة الهجرة النبوية

مواد متعلقة

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل (صور)

أوقاف القليوبية تطلق القافلة الدعوية الكبرى "دروس الهجرة النبوية"

الهجرة النبوية وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين، موضوع خطبة الجمعة القادمة

الأكثر قراءة

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

زغلول صيام يكشف عن ضحية جديدة في الكرة المصرية بعد أحمد رفعت!

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

مصدر بالتحقيقات يكشف سبب صرف حسام حبيب من سرايا النيابة

أول تحرك برلماني بشأن ملابسات أزمة الراحل أحمد رفعت

نائب في سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم: التراجع عن الأخطاء أفضل

تسبب مشاكل للفقراء، أستاذ أراضي يحذر من زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع

بعد أنباء تعيينه رئيسا للوطنية للإعلام، إجراءات خلو مقعد طارق سعدة بالشيوخ

منوعات

المزيد

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

120 كيلو من أسلاك الذهب و100 من الفضة، مراسم تغيير كسوة الكعبة (فيديو)

علماء صينيون يصنعون مادة جديدة لتبريد المنازل

دراسة تحذر: جليد ألاسكا يذوب بوتيرة سريعة

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 7 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل شيخ الأزهر من ماليزيا حول فضل القرآن على المسلمين ووسطية الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما ضوابط الاختلاط بين الجنسين؟

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية