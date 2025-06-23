المجموعة الثامنة بمونديال الأندية على صفيح ساخن، فرص صعبة للهلال ولا بديل عن الفوز على باتشوكا، والريال وسالزبورج الأوفر حظا للتأهل

كأس العالم للأندية، اشتدت المنافسة بالمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية التي تضم ريال مدريد والهلال وسالزبورج وباتشوكا على خطف بطاقتي التأهل والصعود الى دور الـ 16 حيث يستعد فريق الهلال السعودي، للمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي السطور التالية نكشف فرص تأهل الهلال السعودي لدور الـ 16.

فرص تأهل الهلال السعودي لدور ال16 بكأس العالم للأندية

وتعادل الهلال في مبارتيه أمام ريال وساليزبورج ويمتلك فرصة للتأهل للدور المقبل بكأس العالم للأندية حال الفوز على باتشوكا، حيث سيرفع رصيده إلى 5 نقاط، وينتظر خسارة أيا من الريال وسالزبورج، ويتأهل رفقة الفائز منهما وهذه هي الحالة الوحيدة التى يمكن من خلالهال التأهل للهلال.

أما في حالة تعادل الهلال أو الخسارة فهذا يعني خروجه رسميا من المونديال، ولكن حال فوز الهلال، وتعادل ريال مدريد وسالزبورج، تتساوى الأندية الثلاثة في الرصيد (5)، ووقتها يجب على الهلال أن يفوز بفارق هدفين، مع انتهاء المباراة الأخرى بالتعادل السلبي.

وتنص لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أنه في حال تساوت جميع فرق المجموعة في جميع الأمور التنافسية، يتم الاحتكام للتالي:



أكبر عدد من النقاط في المواجهات المباشرة (تعادل الهلال سلبيا مع سالزبورج و1-1 ضد ريال مدريد).

-أعلى فارق أهداف في المواجهات المباشرة (لا يوجد فارق أهداف في مباراتي الهلال السابقتين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

-أعلى فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة (وهنا يمكن للهلال أن يتأهل، ولكن حال انتصر على باتشوكا بفارق هدفين).

أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.



أعلى عدد نقاط للسلوك الانضباطي (عدد البطاقات الصفراء والحمراء للاعبين والجهاز).

موعد مباراة الهلال وباتشوكا

ويحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي يوم الجمعة المقبل، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ويملك فريق الهلال، نقطتين في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف.

ترتيب مجموعة الهلال وريال مدريد

ورغم محاولات زعيم آسيا خطف هدف الفوز خلال المباراة إلا أن التنظيم الدفاعي لفريق سالزبورج نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

ريال مدريد يحتاج للفوز أو التعادل لحسم التأهل إلى ثمن النهائي

ورفع الريال رصيده إلى 4 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة، حيث حصد نقطة واحدة أمام الهلال في أول مباراة و3 نقاط اليوم.

يتبقى لقاء واحد لريال مدريد في مرحلة المجموعات سيكون ضد سالزبورغ النمساوي الذي يملك 3 نقاط، وسيواجه الزعيم السعودي بعد قليل في الجولة الثانية.

لن تكون الـ4 نقاط كافية للميرينجي من أجل حسم التأهل إلى دور الستة عشر، بل عليه الفوز أو التعادل.

يحتاج الريال إلى الانتصار على الفريق النمساوي في الجولة الأخيرة، حتى يُصبح رصيده 6 نقاط، أو التعادل ليكون رصيده 5 نقاط.

فيما يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهته القادمة ضد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورج والقنوات الناقلة



من المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج فجر يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من يونيو 2025، على أرضية ملعب “لينكولن فاينانشال فيلد”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويمكن متابعة أحداث هذه المواجهة الحاسمة عبر مجموعة قنوات “MBC” المفتوحة، وكذلك عبر منصة “DAZN” العالمية، التي تنقل جميع مباريات البطولة.

وفاز فريق ريال مدريد، على نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 3-1 على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.