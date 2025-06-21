وسط توقعات رفع الجلسات الإثنين، ضوابط فض دور الانعقاد الخامس لـ الشيوخ

تشير التوقعات إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يعلن انتهاء أعماله يوم الأثنين المقبل، بإعلان فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

فض دور الانعقاد الخامس والأخير لـ مجلس الشيوخ

وتبدأ الإجازة البرلمانية لمجلس الشيوخ، اعتبارا من فض دور الانعقاد الخامس، بينما لا يعود للمجلس للانعقاد مرة أخرى، لانقضاء مدته والمقدرة بـ5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله، اعتبارا من 18 أكتوبر 2020، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا للمجلس.

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تجري بنظام القائمة المغلقة والفردي، بواقع عدد 300 مقعد، يعين منهم رئيس الجمهورية، 100 عضوا وفقا لما نصت عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن.

عرض إنجازات الشيوخ في الجلسة الختامية

وتشهد الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ، بعد غد الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض إنجازات المجلس، على مدار الفصل التشريعي، من حيث عدد الجلسات العامة، وعدد اجتماعات اللجان النوعية، وكذلك الدراسات الصادرة عن المجلس، وقرارات الإحالة إلى الحكومة وما ورد بها من توصيات.

ضوابط فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط فض دور الانعقاد للمجلس، حيث تنص المادة 158 على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

إنجازات مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الرابع

يشار إلى أن تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، كشف عقد 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما ناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الرابع 6 دراسات برلمانية، 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.

وجاء في تقرير إنجازات مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الرابع، أنه بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها 199 تقريرًا، بواقع عدد اجتماعات نحو 866 اجتماعًا بإجمالى عدد ساعات بلغ 740 ساعة، فضلا عن 10 زيارات ميدانية.

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