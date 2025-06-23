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حوادث

مصدر أمني: تحطم سيارات ومحال أسفل عقار شبرا المنهار (فيديو وصور)

عقار شبرا مصر المنهار
عقار شبرا مصر المنهار

قال مصدر أمني إن المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار شبرا مصر كشفت عن تحطم ثلاث سيارات كانت متوقفة أسفل المبنى، بالإضافة إلى تضرر عدد من المحلات التجارية بالطابق الأرضي.

وأكد المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وأن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب الانهيار.

إخلاء عقار مجاور لعقار شبرا مصر المنهار

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سكان عقار مجاور لعقار شبرا مصر المنهار تحسبًا لأي طوارئ.

استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من استخراج شخصين من أسفل أنقاض عقار شبرا مصر المنهار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويواصل رجال الحماية المدنية عمليات البحث.


انهيار عقار شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط  عقار، بمنطقة بشبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين ان العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وقد تجمع الأهالي حول المكان فى محاولة منهم لإنقاذ أشخاص قد يكونوا تحت الأنقاض.

وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، فيما تواجد عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

واخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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