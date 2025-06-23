تأثر عقارين مجاورين لمنزل شبرا المنهار وقرار عاجل من النيابة (فيديو وصور)

كشفت معاينة نيابة شمال القاهرة الكلية للعقارات المجاورة لعقار شبرا المنهار عن تأثر عقارين بالانهيار وأمرت بإخلائهما لحين تشكيل لجنة من الحي وترميمهما وبيان حالتهما ومتى يصلحان للسكن مرة أخرى.

وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار وإخطار نيابة شمال القاهرة للتحقيق والتي انتقلت بدورها للمعاينة والفحص وطلبت تقرير الحي حول تاريخ العقار.

و كشفت التحريات الأولية أن العقار يتكون من 3 طوابق وكان مسنود على عروق خشبية كما تبين أنه عقار قديم ومتهالك وآيل للسقوط.

وكشف تقرير حي الساحل أنه تم إرسال قرار بالإخلاء لسكان العقار منذ أكثر من شهرين وبالفعل نفذ معظم السكان القرار قبل شهر من الحادث.

وتبين من المعاينة أن انهيار العقار أسفر عن تحطم 3 سيارات كانت متوقفة أسفله بفعل الحطام.

انهيار عقار في شبرا مصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط عقار، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة العقار وفحصه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.