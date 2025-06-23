أرقام الهداف التاريخي لنابولي دريس ميرتنز بعد إعلان اعتزاله (فيديو)

أعلن النجم البلجيكي دريس ميرتنز لاعب جالاتا سراي، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب.

وقال ميرتنز “38 عامًا” في تسجيل فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "لا أطيق الانتظار من أجل خوض مباراتي الأخيرة، لقد انتهيت من كرة القدم، سأترك حذائي جانبًا".

Messaggio di Dries, da Napoli, per Marek Hamsik 💙💙💙



Annuncia anche il suo addio al calcio 😓😢#mertens#driesmertens pic.twitter.com/aYnRBa3h9I — francesca fan MERTENS,R.FIENNES,G.CONTE,LSPALLETTI (@ralphfiennes55) June 22, 2025

أرقام ميرتنز

820 مباراة

271 هدفًا

225 تمريرة حاسمة

اللاعب البلجيكي الدولي خاض، 109 مباريات دولية، هو أيضًا صاحب الرقم القياسي في تاريخ نابولي حيث قضى معه 9 مواسم شارك خلالها في 397 مباراة، وسجل الجناح المهاجم 148 هدفًا، وقدم 90 تمريرة حاسمة.

مشوار ميرتنز في الملاعب

وترك ميرتينز خلفه مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، حيث بدأ مشواره الإحترافي عبر بوابة أوتريخت الهولندي في 2009، قبل أن يتألق في صفوف إيندهوفن بين عامي 2011 و2013، ثم صنع التاريخ في صفوف نابولي الإيطالي بين عامي 2013 و2022 حيث سجل 148 هدفًا في 397 مباراة.

وفي آخر موسمين له قدم ميرتنز أداءً جيد مع جالاتا سراي التركي.

كما قدم ميرتنز مسيرة متميزة مع منتخب بلجيكا حيث كان ضمن الجيل الذهبي للفريق، وشارك معه في 109 مباريات وسجل 21 هدفًا.

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