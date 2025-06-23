نائب وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب في المدارس الحكومية وصلت إلى 85%

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن انتظام العملية التعليمية شهد تحسنا ملحوظا هذا العام، لافتًا إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الحكومية وصلت إلى 85%، بعد أن كانت لا تتجاوز 9% في العام الماضي، بسبب تراكم الأزمات وظروف استثنائية كان أبرزها جائحة كورونا.

مكافحة التنمر والعنف والتحرش

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب وموجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم نفذت حزمة إجراءات عاجلة لحل واحدة من أبرز المشكلات التي أدت لعزوف الطلاب عن المدارس، وهي الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول، والتي وصلت في بعض المدارس إلى أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، بل فوجئت الوزارة بقوائم تصل إلى 200 طالب في الفصل الواحد، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول تربويا ولا إداريا.

وأضاف بهاء الدين إن الوزارة أعادت توزيع الفراغات داخل المدارس واستخدامها بشكل فعال، مما أسفر عن انخفاض الكثافة إلى حد أقصى يبلغ 50 طالبا في الفصل، باستثناء 22 مدرسة فقط من أصل 65 ألف مدرسة علي مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن بعض المحافظات الحدودية أصبحت الكثافة بها لا تتجاوز 35 طالب.

العجز الحاد في أعداد المعلمين

و أشار بهاء الدين، إلى أن العجز الحاد في أعداد المعلمين كان أحد التحديات الأساسية، حيث بلغ عدد المعلمين نحو 840 ألفًا، غالبيتهم فوق سن الخمسين، مع خروج أكثر من 70 ألفًا على المعاش، فيما بلغ العجز الكلي بداية العام نحو 400 ألف معلم، زاد مع توزيع الطلاب بعد تخفيض الكثافات الأمر الذي أوجدت له الوزارة حلا جذريا.

ولمواجهة العجز، أوضح بهاء الدين أن الوزارة اعتمدت على عدة محاور، أبرزها تمديد أسابيع العام الدراسي، زيادة زمن الحصة من 45 إلى 50 دقيقة، تقليل عدد الحصص المخصصة للمادة الواحدة دون الإخلال بجودة المحتوى، بالاضافة التوسع في نظام التعاقد بالحصة، ورفع المقابل المالي من 20 إلى 50 جنيها.

تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم

وأكد بهاء الدين، أن الوزارة تعمل على تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم لأنهم "الركيزة الأساسية" للعملية التعليمية، ليس فقط في التعليم ولكن أيضا في غرس القيم والسلوكيات السليمة لدى الطلاب، لافتًا إلي أن المدرسة لم تعد مجرد مكان للتلقين والتعليم فقط، بل كان التوجه بضرورة أن تعود مكانتها كـمؤسسة تربوية نظامية تغرس القيم الأساسية، مثل الانضباط، الالتزام، والاحترام.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة ثلاث طلبات مناقشة موجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

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