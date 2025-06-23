الإثنين 23 يونيو 2025
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سياسة

مساعد وزير التعليم: تغيير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية للمرحلة الابتدائية

جلسة مناقشة مشكلات
جلسة مناقشة مشكلات التنمر في المدارس

أعلن الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج، أن هناك تغيير في محتوى مناهج اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية للمراحل الابتدائية.

مناقشة مشكلات التنمر والتحرش في المدارس

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات الموجهة للحكومة بشأن مواجهة ظواهر التحرش والتنمر والعنف في المدارس. 

ضوابط تغيير مناهج التربية الدينية لطلاب الابتدائي

وقال: حرصنا أن يكون المنهجين للتربية الدينية الإسلامية والمسيحية أن تكون متكافئة، تعتمد على القيم الأخلاقية، تمهيدا لأن يكون هناك معاملة أخرى في مسألة الرسوب والنجاح في مادة التربية الدينية.

نسبة النجاح في التربية الدينية 65%

وأشار إلى أن المطالب بأن يكون النجاح بنسبة 65% في  التربية الدينية للطلاب، "مقترح صائب" وهو محل دراسة، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على القيم.

الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم 

وفي ذات السباق، أكد أن الدور التربوي لوزارة التربية والتعليم ليس أمرا ثانويا أو هامشيا، ولا يمكن التخلي عنه أو التنصل عن مسئولياته، قائلا: لأن المدرسة تقدم تعليم عصري وقبله هي الحاضنة التربوية للنشء والشباب.

إكساب الطالب القيم المجتمعية 

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى لأن يكتسب الطالب القيم المجتمعية، مؤكدا أن الفترة الماضية كان هناك عزوف من الطلبة عن التوجه للمدارس، وهو ما تسبب في ظهور بعض المشكلات.

غياب الدور التربوي للمدرسة في الفترات السابقة 

وأكد مساعد وزير التربية والتعليم، أن غياب  الدور التربوي للمدرسة في الفترات السابقة تسبب في العديد من السلوكيات السلبية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل جدي للحفاظ على عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى.

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