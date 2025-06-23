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سياسة

الشيوخ يبدأ الجلسة العامة، ومشكلات التنمر والتحرش في المدارس بجدول الأعمال

مجلس الشيوخ يناقش
مجلس الشيوخ يناقش مشكلات التنمر والتحرش في المدارس

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

موافقة الحكومة على مناقشة طلبات بشأن مشكلات التحرش في المدارس 

يشار إلى أنه أعلنت الحكومة في جلسة مجلس الشيوخ أمس، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السيسي، استعدادها لمناقشة الطلبات الثلاثة في جلسة اليوم الأثنين.

مكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة رائد مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

مناقشة دور المدارس في توعية الطلاب 

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

 

جهود الدولة في مواجهة ظاهرة التنمر 

كما يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

الموافقة على دراسة بشأن النهوض بكليات التربية

وشهدت أمس الأثنين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات من المجلس الأعلى للجامعات، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.

إحالة دراسة حول مشكلات كليات التربية إلى رئيس الجمهورية 

ووافق مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة، وتم إحالة الدراسة إلى رئيس الجمهورية، عقب المناقشات التي شارك فيها أعضاء المجلس، وعقب عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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الشيوخ مجلس الشيوخ الحكومة التنمر التحرش المدارس

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