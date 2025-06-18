الأربعاء 18 يونيو 2025
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سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات بين مصر وصربيا

رئيس مجلس الشيوخ،
رئيس مجلس الشيوخ، فيتو

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، السيد ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها  إلى جمهورية مصر العربية، والتي تُعد أولى زياراته الخارجية منذ توليه منصبه.

العلاقات التاريخية

و فى بداية  اللقاء، رحب "عبد الرازق" بالضيف الصربي والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وصربيا، والتي تعود جذورها إلى أكثر من سبعة عقود، منذ تأسيس حركة عدم الانحياز.

كما أشاد بالعلاقات المتنامية بين البلدين، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

و من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الصربي عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الشيوخ، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم  به مصر  برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي  في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في كافة المجالات، وعلى رأسها التبادل التجارى والسياحي بين البلدين، وتطلعه الى استحداث خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد  مشيرا إلى  أن مصر تمثل بوابة للعديد من الدول الأفريقية.

استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين


و فى ختام  اللقاء أكد "ماتسوت"  أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على دعم صربيا لمصر في المحافل الدولية، وعلى احترامها لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

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حضر اللقاء  المستشار بهاء الدين أبوشقة، النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام والسفيرة هبة زكى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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