نائبة بالشيوخ تستعرض طلب مناقشة بشأن مكافحة ظاهرة التنمر

استعرضت النائبة عائشة هاشم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منها حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمعات

وقالت عائشة هاشم: يعد التنمر من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمعات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يُعرف التنمر بأنه سلوك عدواني مقصود يتضمن إيذاء الآخرين نفسيا أو جسديا أو لفظيا أو اجتماعيا، ويؤثر التنمر بشكل بالغ على الصحة النفسية للضحايا، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانعزال والاكتئاب.

وأضافت،: قد واجهت الدول هذه الظاهرة بخطط واستراتيجيات شاملة، حيث وضعت العديد من الحكومات قوانين تجرم التنمر وتعاقب عليه، كما أطلقت حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر. واهتمت المؤسسات التعليمية بدورها بتدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بشكل فوري وفعال.

تسليط الضوء على خطورة التنمر

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: أولت الدولة اهتماما متزايدا بظاهرة التنمر، حيث أصدرت تشريعا يجرم التنمر، كما أطلقت حملات توعوية في المجتمع المواجهة هذه الظاهرة ولدعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية لهم، وشاركت وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على خطورة التنمر، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو الحملات الإعلانية، كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملات توعية في المدارس تهدف إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون، ومع هذه الجهود المتكاملة، تأمل الدولة المصرية، كغيرها من الدول، في بناء جيل واع قادر على احترام الآخر ونبذ العنف بكافة أشكاله، مما يسهم في تكوين مجتمع متماسك يسوده الاحترام والعدل.

وأضافت: في ظل انتشار هذه الظاهرة أخيرًا في المدارس كان ولابد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر.

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